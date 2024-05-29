Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 8 сезон сериала "Ищейка"?

Когда выйдет 8 сезон сериала "Ищейка"?

Олег Скрынько 29 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

О начале работы над восьмым сезоном «Ищейки» было официально объявлено в марте 2024 года, и в этом же году стартовали съемки. Основная съемочная команда и продакшн-студия остались прежними. Режиссером проекта вновь стал Андрей Головков, известный по работе над такими хитами, как «Молодежка» и «Ранетки». Ожидается, что восьмой сезон выйдет в 2025 году. Точная дата пока не объявлена.

По сюжету подполковника полиции Александру Кушнир переводят из УВД крупного города в небольшой приморский городок, где она становится начальником уголовного розыска. Мужской коллектив поначалу относится к новому руководству с осторожностью. Однако благодаря своей логике и профессионализму Александра быстро завоевывает авторитет, успешно раскрывая тяжкие преступления.

Актерский состав пока держится в секрете, но вероятнее всего, основные актеры вернутся к своим ролям. Прошлый сезон показал хорошие результаты по просмотрам, и создатели отмечают, что проект давно стал самостоятельным, выйдя из тени оригинальной истории.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ищейка
Ищейка детектив
2016, Россия
0.0
Молодежка
Молодежка драма, спорт
2013, Россия
0.0
Ранетки
Ранетки драма, комедия, музыка
2008, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше