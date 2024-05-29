Когда выйдет 8 сезон сериала "Ищейка"?

Наш ответ:

О начале работы над восьмым сезоном «Ищейки» было официально объявлено в марте 2024 года, и в этом же году стартовали съемки. Основная съемочная команда и продакшн-студия остались прежними. Режиссером проекта вновь стал Андрей Головков, известный по работе над такими хитами, как «Молодежка» и «Ранетки». Ожидается, что восьмой сезон выйдет в 2025 году. Точная дата пока не объявлена.



По сюжету подполковника полиции Александру Кушнир переводят из УВД крупного города в небольшой приморский городок, где она становится начальником уголовного розыска. Мужской коллектив поначалу относится к новому руководству с осторожностью. Однако благодаря своей логике и профессионализму Александра быстро завоевывает авторитет, успешно раскрывая тяжкие преступления.



Актерский состав пока держится в секрете, но вероятнее всего, основные актеры вернутся к своим ролям. Прошлый сезон показал хорошие результаты по просмотрам, и создатели отмечают, что проект давно стал самостоятельным, выйдя из тени оригинальной истории.