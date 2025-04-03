Когда выйдет 6 сезон сериала "Трудные подростки"?

Наш ответ:

«Трудные подростки» - популярный отечественный сериал, который состоял из пяти сезонов и затем был закрыт. Поэтому шестой сезон драмы не предполагается.



Напомним вам сюжет сериала. Карьеру известного футболиста Антона Ковалева разрушил скандальный инцидент в ресторане, после которого он оказался за решёткой. Отсидев два года, он понимает, что прошлое уже не вернуть, а двери в большой спорт закрыты. Единственным, кто протягивает ему руку помощи, оказывается его бывший тренер Герман, возглавляющий центр для трудных подростков. Он предлагает Антону подготовить ребят к местной олимпиаде. Без особых вариантов Ковалев соглашается, но вскоре осознаёт, что его новая задача окажется куда сложнее, чем он ожидал: воспитанники центра вовсе не считают его авторитетом.