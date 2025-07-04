Когда выйдет 5 сезон сериала «Пацаны»?

«Пацаны» — американский антисупергеройскйи сериал, выходящий на стрим-севисе Amazon Prime Video. Шоу снискало огромную популярность благодаря едкой сатире на супергероев и разнообразным безумиям, рассчитанным исключительно на взрослую аудиторию. Проект стартовал в 2019 году. На данный момент в производстве находится пятый сезон, который станет заключительным. Премьера намечена на 2026 год. Точная дата пока не анонсирована. Параллельно идет работа над спин-оффом «Поколение “Ви”». Второй сезон этого шоу начнет выходить 17 сентября 2025 года.
