Когда выйдет 5 сезон сериала «Пацаны»?

Олег Скрынько 4 июля 2025 Дата обновления: 4 июля 2025
Наш ответ:

«Пацаны» — американский антисупергеройскйи сериал, выходящий на стрим-севисе Amazon Prime Video. Шоу снискало огромную популярность благодаря едкой сатире на супергероев и разнообразным безумиям, рассчитанным исключительно на взрослую аудиторию. Проект стартовал в 2019 году. На данный момент в производстве находится пятый сезон, который станет заключительным. Премьера намечена на 2026 год. Точная дата пока не анонсирована. Параллельно идет работа над спин-оффом «Поколение “Ви”». Второй сезон этого шоу начнет выходить 17 сентября 2025 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поколение «Ви»
Поколение «Ви» боевик, фантастика, комедия
2023, США
0.0
Пацаны
Пацаны драма, боевик, фантастика
2019, США
8.0
