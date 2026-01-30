Когда выйдет 5 сезон сериала «Клюквенный щербет»?

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. В России шоу доступно во многих онлайн-кинотетарах, включая START, «Кинопоиск», «Иви» и PREMIER.
На данный момент пятый сезон «Клюквенного щербета» не анонсирован. Если он все-таки состоится, то новые серии ориентировочно стоит ожидать осенью 2026 года.
По сюжету молодые Доа и Фатих любят друг друга и хотят вступить в брак. Более того, девушка забеременела. Однако их семьи совершенно разные, из-за чего возникает конфликт. Родня жениха консервативна и ревностно блюдет традиции, тогда как мать невесты прогрессивна и либеральна. Доа и Фатиху доводится приложить усилия, чтобы построить мосты между своими столь непохожими семействами. Также в сериале развивается масса других интригующих сюжетных линий.
