Когда выйдет 5 сезон сериала «Клюквенный щербет»?

Когда выйдет 5 сезон сериала «Клюквенный щербет»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 января 2026 Дата обновления ответа: 30 января 2026

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. В России шоу доступно во многих онлайн-кинотетарах, включая START, «Кинопоиск», «Иви» и PREMIER.

Когда ждать пятый сезон?

На данный момент пятый сезон «Клюквенного щербета» не анонсирован. Если он все-таки состоится, то новые серии ориентировочно стоит ожидать осенью 2026 года.

О чем сериал

По сюжету молодые Доа и Фатих любят друг друга и хотят вступить в брак. Более того, девушка забеременела. Однако их семьи совершенно разные, из-за чего возникает конфликт. Родня жениха консервативна и ревностно блюдет традиции, тогда как мать невесты прогрессивна и либеральна. Доа и Фатиху доводится приложить усилия, чтобы построить мосты между своими столь непохожими семействами. Также в сериале развивается масса других интригующих сюжетных линий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
6.0
