Когда выйдет 3 сезон шоу «Ставка на любовь»?

«Ставка на любовь» — выходящее на телеканале «Пятница!» российское реалити-шоу в формате экстремально-психологической игры. Задумка заключается в том, что звездные пары проверяют силу своих романтических чувств, проходя разные испытания и делая «ставки» на своих партнеров. Пара, которая зарабатывает на ставках больше всех, завоевывает иммунитет от вылета. Та же пара, которая заработала меньше всех, претендует на вылет. Победителями становится одна пара, которая получает крупный денежный приз.

Когда ждать третий сезон?

В настоящее время в эфир выходят выпуски второго сезона, но работа над третьим уже идет полным ходом. Согласно имеющейся информации, съемки уже стартовали и ведутся на Бали. Вероятно, премьера третьего сезона состоится в конце 2026 года либо в начале 2027 года.