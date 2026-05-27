Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон шоу «Ставка на любовь»?

Когда выйдет 3 сезон шоу «Ставка на любовь»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 мая 2026 Дата обновления ответа: 27 мая 2026

«Ставка на любовь» — выходящее на телеканале «Пятница!» российское реалити-шоу в формате экстремально-психологической игры. Задумка заключается в том, что звездные пары проверяют силу своих романтических чувств, проходя разные испытания и делая «ставки» на своих партнеров. Пара, которая зарабатывает на ставках больше всех, завоевывает иммунитет от вылета. Та же пара, которая заработала меньше всех, претендует на вылет. Победителями становится одна пара, которая получает крупный денежный приз.

Когда ждать третий сезон?

В настоящее время в эфир выходят выпуски второго сезона, но работа над третьим уже идет полным ходом. Согласно имеющейся информации, съемки уже стартовали и ведутся на Бали. Вероятно, премьера третьего сезона состоится в конце 2026 года либо в начале 2027 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ставка на любовь
Ставка на любовь телешоу, мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше