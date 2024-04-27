Когда выйдет 3 сезон сериала "Наш спецназ"?

Наш ответ:

Дата выхода 3 сезона популярного сериала «Наш спецназ» намечена на 28 апреля 2024 года. Все шесть эпизодов продолжения выйдут в один день на «5 канале». Главные роли в новом сезоне исполнили Сергей Горобченко, Никита Чеканов и Матвей Жизневский, тогда как режиссером выступил Виктор Шкуратов.



Фомину предстоит выручать своего сына из различных неприятностей, в которые тот постоянно попадает. Появится также романтический сюжет, где следователь Наталья Зубкова и психиатр Виктория Ефремова не смогут устоять перед обаянием командира группы. У других бойцов СОБРа тоже будут личные проблемы. Сергей Богатов, известный как Отец, столкнется с новым для себя родительским испытанием: его дочь Диана решит пойти служить в ППС. А Ромео вновь отправится в поисках любви, грабя девичьи сердца.