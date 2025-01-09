Когда выйдет 3 сезон сериала «Игра в кальмара»?

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал стрим-сервиса Netflix. Первый сезон, вышедший в 2021 году, стал хитом мирового масштаба. Этот успех побудил Netflix заказать производство продолжения, хотя изначально проект задумывался как мини-сериал. В результате создатель шоу Хван Дон-хёк согласился написать и поставить еще два сезона. Второй вышел 26 декабря 2024 года, тогда как премьера третьего и финального состоится 27 июня 2025 года. По сути, второй и третий сезоны — это единый сиквел, разделенный на две части.
