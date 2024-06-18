Меню
Когда финал шоу "Битва экстрасенсов"?

Олег Скрынько 18 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

14-й и финальный эпизод текущего сезона шоу "Новая битва экстрасенсов" будет показан на телеканале ТНТ 22 июня 2024 года.

"Битва экстрасенсов" — популярное мистическое шоу, которое транслируется на ТНТ с 2007 года. Проект основан на британском шоу Britain’s Psychic Challenge, которое вышло в 2006 году и продержалось в эфире только один сезон. Русскоязычная версия успешно выходит на ТНТ до сих пор. Ведущим «Битвы» первые сезоны был актер и шоумен Михаил Пореченков, затем его сменил небезызвестный Марат Башаров, в то время как экспертами выступали иллюзионисты братья Сафроновы, а теперь эту работу выполняет Илья Ларионов. Премьера 24-го сезона "Битвы экстрасенсов" состоялась 23 марта 2024 года. Шоу продолжает удерживать высокие рейтинги, и скоро зрители узнают, кто стал самым сильным экстрасенсом этого сезона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов телешоу, мистика
2007, Россия
7.0
