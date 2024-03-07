Как смотреть аниме "Атака Титанов"?

Наш ответ:

Для того чтобы насладиться одним из лучших аниме современности, "Атака Титанов", вы можете выбрать один из двух предложенных порядков просмотра:

По порядку выхода: В этом случае вы следуете порядку, в котором серии и OAD были выпущены. Этот подход подразумевает просмотр в следующем порядке: Атака Титанов 1 сезон (эпизоды 1-25)

Атака на тетрадь Титана Ильзы (Attack on Titan Ilse’s Notebook OAD)

Атака Титана: Нежданный гость (The Sudden Visitor OAD)

Атака Титанов: Бедствие (Distress OAD)

Атака Титанов: Без сожалений, части 1-2 (No Regrets OAD)

Атака Титанов 2 сезон (серии 26-37)

Атака титанов: Пропавшие девушки: Стена Сины, Прощай 1-2 (Lost Girls: Wall Sina, Goodbye Parts 1-2 OAD)

Атака Титанов 3 сезон, часть 1 (серии 38-49)

Атака Титанов: Пропавшие девушки: Затерянные в жестоком мире (Lost in the Cruel World OAD)

Атака Титанов 3 сезон, часть 2 (эпизоды 50-59)

Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 1 (эпизоды 60-67)

Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 2 (эпизоды 68-75)

Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 3 (серии 76-87)

Атака Титанов, сезон 4 (Финальный сезон), часть 4 (эпизоды 88-[TBC])

По хронологии событий: Этот подход подразумевает просмотр аниме в порядке, соответствующем хронологии событий в мире "Атаки Титанов", включая OAD. По порядку событий просмотр выглядит следующим образом: Атака Титанов: Без сожалений, части 1-2 (No Regrets OAD)

Атака титанов 1 сезон: эпизоды 1-3

Атака Титанов: Бедствие (Distress OAD)

Атака Титана: Нежданный гость (The Sudden Visitor OAD)

Атака на тетрадь Титана Ильзы (Attack on Titan Ilse’s Notebook OAD)

Атака Титанов 1 сезон: эпизоды 4-16

Атака титанов: Пропавшие девушки: Стена Сины, Прощай 1-2 (Lost Girls: Wall Sina, Goodbye Parts 1-2 OAD)

Атака Титанов 1 сезон: эпизоды 17-25

Атака Титанов 2 сезон: эпизоды 26-37

Атака титанов 3 сезон, часть 1: эпизоды 38-49

Атака Титанов: Пропавшие девушки: Затерянные в жестоком мире (Lost in the Cruel World OAD)

Атака Титанов, сезон 3, часть 2: эпизоды 50-59 [эпизоды 56-57 частично происходят за десятилетия до самой 1-й серии]

Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 1: эпизоды 60-67

Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 2: эпизоды 68-75

Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 3: эпизоды 76-87

Атака Титанов, сезон 4 (Финальный сезон), часть 4: эпизоды 88-[TBC]

Оба подхода имеют свои преимущества, и выбор зависит от ваших личных предпочтений. Независимо от выбранного метода, вы сможете глубже погрузиться в захватывающий мир "Атаки Титанов".