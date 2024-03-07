Меню
Как смотреть аниме "Атака Титанов"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Для того чтобы насладиться одним из лучших аниме современности, "Атака Титанов", вы можете выбрать один из двух предложенных порядков просмотра:

  1. По порядку выхода:

    В этом случае вы следуете порядку, в котором серии и OAD были выпущены. Этот подход подразумевает просмотр в следующем порядке:

    • Атака Титанов 1 сезон (эпизоды 1-25)
    • Атака на тетрадь Титана Ильзы (Attack on Titan Ilse’s Notebook OAD)
    • Атака Титана: Нежданный гость (The Sudden Visitor OAD)
    • Атака Титанов: Бедствие (Distress OAD)
    • Атака Титанов: Без сожалений, части 1-2 (No Regrets OAD)
    • Атака Титанов 2 сезон (серии 26-37)
    • Атака титанов: Пропавшие девушки: Стена Сины, Прощай 1-2 (Lost Girls: Wall Sina, Goodbye Parts 1-2 OAD)
    • Атака Титанов 3 сезон, часть 1 (серии 38-49)
    • Атака Титанов: Пропавшие девушки: Затерянные в жестоком мире (Lost in the Cruel World OAD)
    • Атака Титанов 3 сезон, часть 2 (эпизоды 50-59)
    • Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 1 (эпизоды 60-67)
    • Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 2 (эпизоды 68-75)
    • Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 3 (серии 76-87)
    • Атака Титанов, сезон 4 (Финальный сезон), часть 4 (эпизоды 88-[TBC])

  2. По хронологии событий:

    Этот подход подразумевает просмотр аниме в порядке, соответствующем хронологии событий в мире "Атаки Титанов", включая OAD. По порядку событий просмотр выглядит следующим образом:

    • Атака Титанов: Без сожалений, части 1-2 (No Regrets OAD)
    • Атака титанов 1 сезон: эпизоды 1-3
    • Атака Титанов: Бедствие (Distress OAD)
    • Атака Титана: Нежданный гость (The Sudden Visitor OAD)
    • Атака на тетрадь Титана Ильзы (Attack on Titan Ilse’s Notebook OAD)
    • Атака Титанов 1 сезон: эпизоды 4-16
    • Атака титанов: Пропавшие девушки: Стена Сины, Прощай 1-2 (Lost Girls: Wall Sina, Goodbye Parts 1-2 OAD)
    • Атака Титанов 1 сезон: эпизоды 17-25
    • Атака Титанов 2 сезон: эпизоды 26-37
    • Атака титанов 3 сезон, часть 1: эпизоды 38-49
    • Атака Титанов: Пропавшие девушки: Затерянные в жестоком мире (Lost in the Cruel World OAD)
    • Атака Титанов, сезон 3, часть 2: эпизоды 50-59 [эпизоды 56-57 частично происходят за десятилетия до самой 1-й серии]
    • Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 1: эпизоды 60-67
    • Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 2: эпизоды 68-75
    • Атака Титанов 4 сезон (Финальный сезон), часть 3: эпизоды 76-87
    • Атака Титанов, сезон 4 (Финальный сезон), часть 4: эпизоды 88-[TBC]

Оба подхода имеют свои преимущества, и выбор зависит от ваших личных предпочтений. Независимо от выбранного метода, вы сможете глубже погрузиться в захватывающий мир "Атаки Титанов".

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Атака титанов
Атака титанов боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
8.0
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

