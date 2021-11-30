Меню
Где снимали турецкий сериал «Основание: Осман»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки исторического турецкого сериала проходили в Стамбуле и деревне Рива, район Бейкоз провинции Стамбул. Специально для проекта были построены масштабные декорации – все замки, мечети, дома, которые зрители видели в кадре, были воссозданы в мельчайших деталях в соответствии с историческими фактами. Над созданием декораций, расположенных на огромном плато, работали 60 рабочих бригад. Сериал «Основание: Осман» рассказывает о наследнике Эртугрула – Османе. Молодой и амбициозный правитель не только сохранит доставшиеся от отца земли, но и приумножит их в ходе завоевательных походов. Именно в честь него империя в дальнейшем получит название Османская.

Главную роль в сериале сыграл популярный турецкий актер Бурак Озчивит.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

