Где снимали турецкий сериал «Основание: Осман»?

Съемки исторического турецкого сериала проходили в Стамбуле и деревне Рива, район Бейкоз провинции Стамбул. Специально для проекта были построены масштабные декорации – все замки, мечети, дома, которые зрители видели в кадре, были воссозданы в мельчайших деталях в соответствии с историческими фактами. Над созданием декораций, расположенных на огромном плато, работали 60 рабочих бригад. Сериал «Основание: Осман» рассказывает о наследнике Эртугрула – Османе. Молодой и амбициозный правитель не только сохранит доставшиеся от отца земли, но и приумножит их в ходе завоевательных походов. Именно в честь него империя в дальнейшем получит название Османская.
Главную роль в сериале сыграл популярный турецкий актер Бурак Озчивит.
