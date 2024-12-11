Где снимали сериал "Улицы разбитых фонарей"?

Сериал «Улицы разбитых фонарей» снимали в Санкт-Петербурге с минимальным бюджетом — всего около девяти тысяч долларов на серию. Для экономии актеры использовали собственную одежду, а сцены часто снимались в квартирах друзей или знакомых артистов. Основные съемочные локации находились на Петроградской стороне, рядом с «Ленфильмом», чтобы минимизировать транспортные расходы. Некоторые эпизоды записывали прямо в настоящем Кировском РУВД, где в кадр порой попадали работающие там милиционеры.
Со временем, по мере роста популярности сериала, его бюджет увеличился, но стиль и повествование остались неизменными на протяжении всех 16 сезонов. Проект стал первым масштабным отечественным сериалом, завоевавшим любовь широкой аудитории. Герои — простые, человечные милиционеры с недостатками и достоинствами — честно выполняли свою работу, а юмор и реализм делали их образы особенно близкими зрителю.
