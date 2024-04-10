Меню
Где снимали сериал «Орлинская»?

Олег Скрынько 10 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Орлинская» — цикл российских детективных сериалов, главную роль в котором исполняет Олеся Железняк. Она воплощает старшего оперуполномоченного Марину Орлинскую, которая расследует разные дела. На данный момент франшиза состоит из четырех мини-сериалов: «Орлинская: Стрелы Нептуна» (2021), «Орлинская: «Тайна Венеры» (2021), «Орлинская: Молния Зевса» (2024) и «Орлинская: Козни амура» (2024). Съемки прошли на Кубани. Производством первых двух сезонов занималась краснодарская кинокомпания «Медведьфильм продакшн». Съемочная команда работала в городе Геленджик и в селе Кабардинка, что в Краснодарском крае. Работа над «Молнией Зевса» и «Кознями амура», которую курировала кинокомпания «ПРИОР Продакшн», прошла в том же регионе, но в Сочи. В сериале действие происходит в курортном городке Лиманске, где за фасадом спокойной и размеренной жизни бурлят необузданные страсти.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Орлинская. Молния Зевса
Орлинская. Молния Зевса детектив
2024, Россия
0.0
Орлинская. Козни Амура
Орлинская. Козни Амура детектив
2024, Россия
0.0
Орлинская. Тайна Венеры
Орлинская. Тайна Венеры детектив
2022, Россия
0.0
Орлинская. Стрелы Нептуна
Орлинская. Стрелы Нептуна детектив
2022, Россия
0.0
