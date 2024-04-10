Где снимали сериал «Орлинская»?

«Орлинская» — цикл российских детективных сериалов, главную роль в котором исполняет Олеся Железняк. Она воплощает старшего оперуполномоченного Марину Орлинскую, которая расследует разные дела. На данный момент франшиза состоит из четырех мини-сериалов: «Орлинская: Стрелы Нептуна» (2021), «Орлинская: «Тайна Венеры» (2021), «Орлинская: Молния Зевса» (2024) и «Орлинская: Козни амура» (2024). Съемки прошли на Кубани. Производством первых двух сезонов занималась краснодарская кинокомпания «Медведьфильм продакшн». Съемочная команда работала в городе Геленджик и в селе Кабардинка, что в Краснодарском крае. Работа над «Молнией Зевса» и «Кознями амура», которую курировала кинокомпания «ПРИОР Продакшн», прошла в том же регионе, но в Сочи. В сериале действие происходит в курортном городке Лиманске, где за фасадом спокойной и размеренной жизни бурлят необузданные страсти.
