Где снимали сериал "Очень странные дела"?

Сериал «Очень странные дела» снимали в американском штате Джорджия. Вымышленный город Хокинс создавали с помощью реальных локаций. Основные съемки проходили в небольших городах, таких как Джексон и Стоун-Маунтин.
Роль школы Хокинса исполнила реальная учебная заведение в Стокбридже, а здание лаборатории снимали на территории Emory University в Атланте. Торговый центр Starcourt Mall, ставший ключевой локацией третьего сезона, на самом деле — заброшенный молл в Дулуте. Лесные сцены и подземные туннели снимали в национальном парке Стоун-Маунтин. В четвертом сезоне создатели расширили географию: тюремные сцены с Хоппером снимали в Литве, а пустынные территории и военную базу воссоздали в Нью-Мексико. Так создатели передали атмосферу 1980-х и усилили реализм истории.
Авторизация по e-mail