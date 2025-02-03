Где снимали сериал "Очень странные дела"?

Меню
Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Очень странные дела» снимали в американском штате Джорджия. Вымышленный город Хокинс создавали с помощью реальных локаций. Основные съемки проходили в небольших городах, таких как Джексон и Стоун-Маунтин.

Роль школы Хокинса исполнила реальная учебная заведение в Стокбридже, а здание лаборатории снимали на территории Emory University в Атланте. Торговый центр Starcourt Mall, ставший ключевой локацией третьего сезона, на самом деле — заброшенный молл в Дулуте. Лесные сцены и подземные туннели снимали в национальном парке Стоун-Маунтин. В четвертом сезоне создатели расширили географию: тюремные сцены с Хоппером снимали в Литве, а пустынные территории и военную базу воссоздали в Нью-Мексико. Так создатели передали атмосферу 1980-х и усилили реализм истории.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Очень странные дела
Очень странные дела драма, фэнтези, фантастика
2016, США
7.0
