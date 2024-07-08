Где снимали сериал «Лимитчицы»?

Наш ответ:

«Лимитчицы» — эпический российский сериал, действие которого охватывает период с первой половины 1970-х годов по середину 1990-х годов. Это история о судьбах подруг Маши, Нины и Зои, которые перебираются работать на швейную фабрику из родной деревни. Жизненный путь каждой из героинь оказывается насыщенным драматическими событиями. Учитывая масштаб изображаемых событий, съемки проходили в нескольких местах. Так, сцены в общежитии снимались в Москве в стенах павильона киностудии «Маркес». Сельские пейзажи были запечатлены в Подмосковье. Дом, который снимают главные героини, находится в городе Истра. Одной из главных локаций стал Павловский Посад, который в сериале представляет собой город, где обосновываются Маша, Нина и Зоя. Павловский Посад с советских времен является центром текстильной промышленности. Местом действия стал камвольный комбинат. Танцы снимались в кантри-парке «Задворки».