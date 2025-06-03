Где снимали сериал «Крик совы»?

«Крик совы» — российский детективно-криминальный сериал, вышедший в 2013 году. Сезон включает десять эпизодов продолжительность по 50 минут каждый. Основная часть съемок прошла в Новой Ладоге, которая находится в 130 км от Санкт-Петербурга. Финальная сцена была отснята в Кронштадте на Якорной площади. Изначально творческая команда собиралась работать в городе Острове, однако эта местность оказалась слишком современной, ведь действие по сюжету разворачивается в конце 1957 году. Сериал повествует о серии запутанных преступлений, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.
