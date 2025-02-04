Меню
Где снимали сериал "Голяк"?

Олег Скрынько 4 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Голяк» снимали в Великобритании, а главной локацией стал Север Англии. Основные съемки проходили в Манчестере, Болтоне и Бери. Многие сцены сняли в Ланкашире, особенно в небольших поселениях Бакшоу и Дарвен. Болтон стал главным местом съемок и послужил прообразом вымышленного городка Хоторн, где разворачиваются события. Отдельные эпизоды снимали в Ливерпуле и Уэльсе.

Кратко напомним сюжет сериала, уже давно ставшего современной классикой телевидения. Действие происходит в Ланкашире и сосредоточено на жизни двух лучших друзей — Винни и Дилана. Все меняется, когда девушка Дилана решает уехать, надеясь на лучшее будущее для себя и ребенка. Теперь Дилану предстоит сделать самый сложный выбор в своей жизни.

Голяк
драма, комедия
2019, Великобритания
7.0
