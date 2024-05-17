Где снимали сериал «Дельфин»?

Наш ответ:

«Дельфин» — российский детективный сериал, состоящий из двух сезонов. Первый вышел в 2020 году, тогда как релиз второго состоялся в 2022 году. Одним из главных персонажей шоу является дельфин по имени Василиса, помогающая оперативнику Андрею Кораблеву раскрывать преступления. Съемки сериала проходили на Черном море в разных городах Краснодарского края. Так, творческая команда работала в Кабардинке, Геленджике и Новороссийске. Часть сцен была отснята в одном из дельфинариев Санкт-Петербурга. Василису сыграл дельфин Саша, который во время съемок научился выполнять ряд новых для себя трюков.



Действие дельфина разворачивается в прибрежном городке Южноморск. Туда из Москвы возвращается Кораблев, чтобы похоронить своего деда, который погиб в море. В Южноморске у главного героя, который в прошлом работал в местном УМВД, осталось много друзей и знакомых. Общаясь с ними, он заключает, что смерть его деда вовсе не была несчастным случаем.