Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Дельфин»?

Где снимали сериал «Дельфин»?

Олег Скрынько 17 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дельфин» — российский детективный сериал, состоящий из двух сезонов. Первый вышел в 2020 году, тогда как релиз второго состоялся в 2022 году. Одним из главных персонажей шоу является дельфин по имени Василиса, помогающая оперативнику Андрею Кораблеву раскрывать преступления. Съемки сериала проходили на Черном море в разных городах Краснодарского края. Так, творческая команда работала в Кабардинке, Геленджике и Новороссийске. Часть сцен была отснята в одном из дельфинариев Санкт-Петербурга. Василису сыграл дельфин Саша, который во время съемок научился выполнять ряд новых для себя трюков.

Действие дельфина разворачивается в прибрежном городке Южноморск. Туда из Москвы возвращается Кораблев, чтобы похоронить своего деда, который погиб в море. В Южноморске у главного героя, который в прошлом работал в местном УМВД, осталось много друзей и знакомых. Общаясь с ними, он заключает, что смерть его деда вовсе не была несчастным случаем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дельфин
Дельфин криминал, детектив
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше