Где снимали сериал "Чикатило"?

Наш ответ:

Сериал «Чикатило» снимали в различных местах, в основном на территории Подмосковья, а также, вероятно, в самой Москве. Одной из ключевых локаций стала Балашиха — съёмки проходили в микрорайоне Керамик. Помимо этого, в проекте задействовали и другие подмосковные площадки.



В начале 1980-х в Ростовской области появляется маньяк, убивающий детей. Специальная группа из следователей и психолога на протяжении десяти лет пытается найти преступника. Когда убийцу задерживают, выясняется, что он ничем не выделяется среди обычных советских граждан. Первые два сезона посвящены охоте на этого серийного убийцу. В третьем те же оперативники берутся за новое дело: в 1990-х сотрудник ангарского УВД устраивает самосуд, прикрываясь борьбой с пороком. Его жертвами становятся женщины, а настоящие мотивы — извращённые и опасные. Тела находят вдоль трассы, но лишь спустя годы следствие выходит на след. Команда под руководством полковника решает покончить с этим злом.