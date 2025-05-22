Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Чикатило"?

Где снимали сериал "Чикатило"?

Олег Скрынько 22 мая 2025 Дата обновления: 23 мая 2025
Наш ответ:

Сериал «Чикатило» снимали в различных местах, в основном на территории Подмосковья, а также, вероятно, в самой Москве. Одной из ключевых локаций стала Балашиха — съёмки проходили в микрорайоне Керамик. Помимо этого, в проекте задействовали и другие подмосковные площадки.

В начале 1980-х в Ростовской области появляется маньяк, убивающий детей. Специальная группа из следователей и психолога на протяжении десяти лет пытается найти преступника. Когда убийцу задерживают, выясняется, что он ничем не выделяется среди обычных советских граждан. Первые два сезона посвящены охоте на этого серийного убийцу. В третьем те же оперативники берутся за новое дело: в 1990-х сотрудник ангарского УВД устраивает самосуд, прикрываясь борьбой с пороком. Его жертвами становятся женщины, а настоящие мотивы — извращённые и опасные. Тела находят вдоль трассы, но лишь спустя годы следствие выходит на след. Команда под руководством полковника решает покончить с этим злом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чикатило
Чикатило драма, детектив
2021, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше