Где снимали "Беспринципные в деревне"?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки проходили в деревне Верхние Мандроги в Ленобласти. Расположенный там туристический комплекс «Удивительная деревня Мандроги»» был выбран неслучайно: на его территории аутентично воссозданы старинные дома, избы, конюшни, кузницы и прочие атрибуты сельской жизни. Именно сюда перебираются персонажи популярного телесериала «Беспринципные», которых зрители привыкли видеть в самом сердце Москвы.

По сюжету Хадяков, сыгранный Николаем Фоменко, решил отметить свое 60-летие по-особенному — в настоящей русской деревне. На этот праздник он пригласил всех своих близких, чтобы вместе насладиться застольем, поохотиться и посетить баню. Однако, во время торжества, когда веселье достигло пика, все вышло из-под контроля: избалованные богачи вступили в конфликт с местными жителями.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Беспринципные
Беспринципные комедия, мелодрама
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
