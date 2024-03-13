Где снимали "Беспринципные в деревне"?

Съемки проходили в деревне Верхние Мандроги в Ленобласти. Расположенный там туристический комплекс «Удивительная деревня Мандроги»» был выбран неслучайно: на его территории аутентично воссозданы старинные дома, избы, конюшни, кузницы и прочие атрибуты сельской жизни. Именно сюда перебираются персонажи популярного телесериала «Беспринципные», которых зрители привыкли видеть в самом сердце Москвы.
По сюжету Хадяков, сыгранный Николаем Фоменко, решил отметить свое 60-летие по-особенному — в настоящей русской деревне. На этот праздник он пригласил всех своих близких, чтобы вместе насладиться застольем, поохотиться и посетить баню. Однако, во время торжества, когда веселье достигло пика, все вышло из-под контроля: избалованные богачи вступили в конфликт с местными жителями.
