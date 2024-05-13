Что правда в сериале «Тень Чикатило»?

Наш ответ:

«Тень Чикатило» — российский детективный сериал, вышедший в 2024 году. Проект является продолжением хитового криминального шоу «Чикатило». Оригинальный сериал повествует о поимке одиозного серийного убийцы Андрея Чикатило, тогда как «Тень Чикатило» повествует о злодеяниях его подражателя. В основу второго сезона легла история орудовавшего в городке Ангарск насильника и убийцы Михаила Попкова, но с существенными отличиями и вольностями, поскольку это художественное произведение, а не документальный фильм. В сериале злодей носит фигурирует под именем Дмитрий Попцов. Также были изменены имена других действующих лиц, у которых есть прототипы в реальной жизни. Кроме того, выслеживанием преступника занимаются те же оперативники, которые ловили Чикатило в оригинальном сериале. В реальности же дело «ангарского маньяка» вели совершенно другие следователи.