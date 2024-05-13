Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что правда в сериале «Тень Чикатило»?

Что правда в сериале «Тень Чикатило»?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Тень Чикатило» — российский детективный сериал, вышедший в 2024 году. Проект является продолжением хитового криминального шоу «Чикатило». Оригинальный сериал повествует о поимке одиозного серийного убийцы Андрея Чикатило, тогда как «Тень Чикатило» повествует о злодеяниях его подражателя. В основу второго сезона легла история орудовавшего в городке Ангарск насильника и убийцы Михаила Попкова, но с существенными отличиями и вольностями, поскольку это художественное произведение, а не документальный фильм. В сериале злодей носит фигурирует под именем Дмитрий Попцов. Также были изменены имена других действующих лиц, у которых есть прототипы в реальной жизни. Кроме того, выслеживанием преступника занимаются те же оперативники, которые ловили Чикатило в оригинальном сериале. В реальности же дело «ангарского маньяка» вели совершенно другие следователи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тень Чикатило
Тень Чикатило триллер, детектив
2024, Россия
9.0
Чикатило
Чикатило драма, детектив
2021, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше