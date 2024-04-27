Меню
Что будет с Пелин из сериала "Зимородок"?

27 апреля 2024
Наш ответ:

Многие поклонники "Зимородка" с сожалением узнали, что Буче Бусе Кахраман остается в сериале. Недавно она была замечена на съемках в больнице, вызывая беспокойство среди фанатов, которые опасаются негативных поворотов сюжета.

Согласно источникам, Пелин узнает о проблемах Сейрана и решает воспользоваться этой ситуацией в своих интересах. Она надеется, что после пыток Феритова жена погибнет, и она сможет воссоединиться с ним. Однако надежды Пелин разрушаются, когда врач опровергает ее планы.

В безысходности Пелин решает подкупить ассистента врача, чтобы распространить ложную информацию о бесплодии дочери Казыма. Этот ход также намекает на сюжет для третьего сезона, когда беременность Сейрана вызовет сомнения в отцовстве Ферита и снова привлечет внимание Пелин.

Кайя не вовлечена в эти интриги, поскольку сосредоточена на том, чтобы Нюкхет не воссоединилась со своим сыном любыми способами. Некоторое время назад появились сплетни о том, что дочь Шехмуза планирует предать свою сестру. Теперь появилась информация, что Пырыл узнает о подкупе врача и интрижке Пелин и Кайи, и решает обратиться к Корханам, чтобы разоблачить ложь о бесплодии Сейрана. Новые медицинские исследования подтвердят ее слова.

