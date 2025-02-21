Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Выдра»?

Чем закончится сериал «Выдра»?

Олег Скрынько 21 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Выдра» — российский мелодраматический сериал с элементами детектива, вышедший на телеканале «Домашний» 13 ноября 2023 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Это история о работнице органов опеке Лере Движковой. Она выросла в детском доме, поэтому теперь помогает другим сиротам. Лера не терпит безответственных родителей, за что получает от недоброжелателей прозвище Выдра. Лера дружит с живущей по соседству Ритой и ее 8-летней дочерью Алсу. Однажды Рита пропадает, так что Лера бросается на ее поиски. В то же время пытается утешить Алсу и не дать ей попасть в детдом.

В итоге выясняется, что Рита погибла. Алсу все-таки попадает в детский дом. Лера ведет борьбу с коррумпированным чиновником Распоповым, который наживается на квартирах сирот. Тот плетет интриги против Леры. Леру арестовывают, но в суде ее оправдывают — на помощь пришел некто Кандауров. Об этом Лере рассказывает встретивший после суда Михаил. Распопов уволился и уехал. Его дело замяли, поскольку у него влиятельные покровители. Михаил удочеряет Алсу и представляет девочку Лере как свою дочь.

Виктория Гонтарева 28 февраля 2025, 12:51
Обычно я не смотрю все эти сериалы в стиле "Золушки" про любовь и баночку розовых соплей. Но этот сериал меня зацепил, во первых драматической судьбой и травмированным детством главной героини Валерии Движковой. В принципе, даются подсказки кто антагонист главной героине, но это не мешает просмотру. Хороший актерский состав, очень понравилась игра актрисы, исполняющей роль главной героини. Еее метаморфозы сухость и резкость голоса в общении с пьющими родителями и хулиганами, образ "сломанной куклы", особенность походки человека, который не оставил себе якорей в этой жизни. Посмотрите-не пожалеете он действительно о нашей жизни и коррупционных схемах. Сценарий очень правдоподобный. Фильм не для легкого просмотра по моим ощущениям на 5 баллов здесь все: сценарий, режиссерская работа, игра актеров.
