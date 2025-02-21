Чем закончится сериал «Выдра»?

Наш ответ:

«Выдра» — российский мелодраматический сериал с элементами детектива, вышедший на телеканале «Домашний» 13 ноября 2023 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Это история о работнице органов опеке Лере Движковой. Она выросла в детском доме, поэтому теперь помогает другим сиротам. Лера не терпит безответственных родителей, за что получает от недоброжелателей прозвище Выдра. Лера дружит с живущей по соседству Ритой и ее 8-летней дочерью Алсу. Однажды Рита пропадает, так что Лера бросается на ее поиски. В то же время пытается утешить Алсу и не дать ей попасть в детдом.



В итоге выясняется, что Рита погибла. Алсу все-таки попадает в детский дом. Лера ведет борьбу с коррумпированным чиновником Распоповым, который наживается на квартирах сирот. Тот плетет интриги против Леры. Леру арестовывают, но в суде ее оправдывают — на помощь пришел некто Кандауров. Об этом Лере рассказывает встретивший после суда Михаил. Распопов уволился и уехал. Его дело замяли, поскольку у него влиятельные покровители. Михаил удочеряет Алсу и представляет девочку Лере как свою дочь.