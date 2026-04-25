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Чем закончится сериал «Мечта Эшрефа»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

 «Мечта Эшрефа» — турецкий сериал, который ещё не завершён. Первый сезон состоял из 17 серий, и уже выходит второй. Так что если вы ждёте окончательного финала — придётся набраться терпения.

Чем завершился первый сезон: Эшреф оказался в безвыходной ситуации — его похитили, втянули в наркотрафик, а отношения с Нисан дошли до точки кипения. В финальных сериях он берёт на себя вину за убийство и отправляется в тюрьму, чтобы защитить Нисан. Та, несмотря на его запрет, через три месяца приходит к нему в камеру и обещает ждать.

Во втором сезоне, который сейчас идёт в Турции, Эшреф выходит на свободу, но его ждут старые враги, новые угрозы и непростые отношения с Нисан. Любопытная деталь: сам сериал начинается со сцены гибели Эшрефа, так что с самого начала зритель знает — счастливого финала, скорее всего, не будет.

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Мечта Эшрефа
Мечта Эшрефа драма, мелодрама
2025, Турция
8.0
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