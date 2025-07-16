Чем закончится сериал "Кукушки"?

Наш ответ:

«Кукушки» - российский сериал, который заканчивается следующим образом:



В молодости Катя Белова влюбилась в студента Алексея и родила от него дочь. Но он, под влиянием матери, отказался от семьи, а Катя, мечтая о карьере стюардессы, оставила ребенка в детдоме. Позже её осудили на 10 лет за случайное участие в контрабанде.



После тюрьмы Катя стала управляющей ресторана, жила с Русланом, но мечтала усыновить ребенка. Судьба свела её со Светой — беременной девушкой, которая оказалась её дочерью, считавшейся погибшей. Света росла с бабушкой (матерью Алексея), думая, что та её мать. Тем временем повар Павел, влюбленный в Катю, раскрыл махинации Руслана. Катя ушла из ресторана, а Света родила девочку с генетическим заболеванием. Нужен был донор, и Катя, узнав правду, согласилась помочь внучке.



В финале Света простила родителей, Катя и Павел открыли своё кафе и усыновили ребенка. Все обрели счастье.