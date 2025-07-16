Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Кукушки"?

Чем закончится сериал "Кукушки"?

Олег Скрынько 16 июля 2025 Дата обновления: 16 июля 2025
Наш ответ:

«Кукушки» - российский сериал, который заканчивается следующим образом:

В молодости Катя Белова влюбилась в студента Алексея и родила от него дочь. Но он, под влиянием матери, отказался от семьи, а Катя, мечтая о карьере стюардессы, оставила ребенка в детдоме. Позже её осудили на 10 лет за случайное участие в контрабанде.

После тюрьмы Катя стала управляющей ресторана, жила с Русланом, но мечтала усыновить ребенка. Судьба свела её со Светой — беременной девушкой, которая оказалась её дочерью, считавшейся погибшей. Света росла с бабушкой (матерью Алексея), думая, что та её мать. Тем временем повар Павел, влюбленный в Катю, раскрыл махинации Руслана. Катя ушла из ресторана, а Света родила девочку с генетическим заболеванием. Нужен был донор, и Катя, узнав правду, согласилась помочь внучке.

В финале Света простила родителей, Катя и Павел открыли своё кафе и усыновили ребенка. Все обрели счастье.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кукушки
Кукушки мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше