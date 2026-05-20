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Чем закончился сериал «Заложник»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 мая 2026 Дата обновления ответа: 20 мая 2026

Премьера российского драматического триллера «Заложник» состоялась 23 апреля 2026 года на стриминговых сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Финал 6-серийного проекта завершается следующими событиями:

  • Освобождение сестры: Максиму Пожарскому (Максим Матвеев) удается вызволить свою сестру Нину (Дарья Авратинская) из плена.
  • Судьба Максима: Используя свои блестящие финансовые навыки, главный герой проворачивает крупные сделки для лидера боевиков Саида. В конце концов ему удается выжить в жестоких условиях Ближнего Востока и вернуться домой.
  • Главный итог: Пройдя через плен, торговлю людьми и вынужденную работу на террористов, успешный брокер полностью переосмысливает свои ценности, осознавая, что человеческая жизнь и семья гораздо важнее денег.

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Заложник
Заложник драма, боевик
2026, Россия/ОАЭ/Турция
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