Чем закончился сериал «Заложник»?

Наш ответ: КиноафишаДата ответа: 20 мая 2026Дата обновления ответа: 20 мая 2026
Премьера российского драматического триллера «Заложник» состоялась 23 апреля 2026 года на стриминговых сервисах «Кинопоиск» и Okko.
Финал 6-серийного проекта завершается следующими событиями:
Освобождение сестры: Максиму Пожарскому (Максим Матвеев) удается вызволить свою сестру Нину (Дарья Авратинская) из плена.
Судьба Максима: Используя свои блестящие финансовые навыки, главный герой проворачивает крупные сделки для лидера боевиков Саида. В конце концов ему удается выжить в жестоких условиях Ближнего Востока и вернуться домой.
Главный итог: Пройдя через плен, торговлю людьми и вынужденную работу на террористов, успешный брокер полностью переосмысливает свои ценности, осознавая, что человеческая жизнь и семья гораздо важнее денег.
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