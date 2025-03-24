Меню
Чем закончился сериал "Закрытая школа"?

Чем закончился сериал "Закрытая школа"?

Олег Скрынько 24 марта 2025 Дата обновления: 24 марта 2025
Наш ответ:

Напоминаем о том, что происходило в финальном сезоне «Закрытой школы», который стал большим хитом в России. В пансионате вспыхивает смертельный вирус, выхода нет, а заражённых становится всё больше. Даша пытается вспомнить, кто выбросил её из окна, но Рома боится разоблачения. Старкова умирает от эксперимента Жени и помогает друзьям как призрак.

Главный злодей — вирусолог Риттер Вульф, его дело продолжает клон. За всем стоит и нацистка Раубер, но её арестовывают. Максим выживает, а Андрей обладает иммунитетом. Морозов, завладев чипом с памятью Вульфа, шантажирует всех, но его убивает Виктор, который оказывается братом Андрея. В финале школу сжигают, а учеников отправляют домой.

Закрытая школа
Закрытая школа триллер, мистика
2011, Россия
