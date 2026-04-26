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Кто умер в аниме «Доктор Стоун»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

«Доктор Стоун» — редкий случай для сёнэна: здесь почти никто из основных персонажей не умирает по-настоящему. Благодаря механике окаменения и восстановления, большинство героев, даже получив смертельные ранения, возвращаются к жизни.

Сэнку, Тайдзю, Хром, Цукаса, Хёга, Гэн — все они в разные моменты были окаменены или даже убиты, но каждый раз их удавалось воскресить с помощью жидкости для восстановления. Хёга, например, был застрелен Стэнли, но позже окаменён и оживлён Сэнку.

Тем не менее необратимые смерти в сериале есть, просто все они касаются второстепенных персонажей и показаны в основном через флешбэки. Навсегда ушли: Бякуя Исигами (приёмный отец Сэнку), Лилиан Вайнберг и другие астронавты — Конни Ли, Шамиль Волков, Дарья Никитина, Яков Никитин — все они умерли естественной смертью спустя годы после окаменения человечества. Также погибла мать Кохаку и Рури.

Вывод простой: «Доктор Стоун» — не то аниме, где стоит бояться за жизнь главных героев. Здесь смерть — преодолимое препятствие, а не финальная точка.

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Доктор Стоун
Доктор Стоун боевик, приключения, аниме , фантастика
2019, Япония
8.0
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