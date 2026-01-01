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Фильмография
Эмма Пуахи-Шапазян
Emma Puahi-Shapazian
Киноафиша
Персоны
Эмма Пуахи-Шапазян
Эмма Пуахи-Шапазян
Emma Puahi-Shapazian
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Моана
(2026)
Билеты
Фильмография Эмма Пуахи-Шапазян
6.9
Моана
Moana
приключения, комедия, семейный
2026, США
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