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Снова и снова
6.2
Снова и снова
, 2025
Redux Redux
США / боевик, приключения, криминал / 18+
Трейлеры
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
6.2
Пойду
0
Не пойду
0
Снова и снова
Трейлер
Трейлер
О фильме
Айрин Келли путешествует по параллельным вселенным, раз за разом расправляясь с убийцей своей дочери. Но всё глубже погружаясь в пучину мести, она рискует потерять собственную человечность.
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В ролях
Михаэлла МакМанус
Irene Kelly
Stella Marcus
Mia
Джереми Холм
Neville
Джим Каммингс
Jonathan
Taylor Misiak
Billie
Дендри Тейлор
Darla
Derick Alexander
Рафаэль Честанг
Дебра Кристофферсон
Deb
Минита Ганди
Лондон Гарсиа
Грэйс Ван Дин
Anna
Режиссер
Matthew McManus
,
Kevin McManus
Сценарист
Kevin McManus
,
Matthew McManus
Композитор
Paul Koch
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
23 февраля 2026
Премьера в мире
8 мая 2025
Дата выхода
28 декабря 2025
Италия
9 апреля 2026
ОАЭ
18TC
12 марта 2026
Украина
Сборы в мире
$4 837
Производство
Mothership Motion Pictures
Другие названия
Redux Redux, Find. Kill. Repeat., Korduv tapmine, Matar, Vengar, Repetir, Matar. Vingar. Repetir., Знову і знову, Снова и снова, 穿越宇宙來殺你, Song Trùng, Matar. Vingar. Repetir
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 7 апреля 2026
Трейлеры фильма
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Снова и снова
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Кадры из фильма
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