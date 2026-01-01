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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мэттью Чэмберс
Matthew Chambers
Киноафиша
Персоны
Мэттью Чэмберс
Мэттью Чэмберс
Matthew Chambers
Дата рождения
20 августа 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Стюардессы
(2003)
6.8
Хороших девочек не убивают
(2024)
6.1
Таинственный остров
(2023)
Фильмография Мэттью Чэмберс
6.8
Хороших девочек не убивают
криминал, триллер
2024, Великобритания
6.1
Таинственный остров
Mystery Island
детектив
2023, США
6.9
Стюардессы
драма, комедия
2003, Великобритания
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