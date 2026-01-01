Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Массимилиано Тортора
Massimiliano Tortora
Киноафиша
Персоны
Массимилиано Тортора
Массимилиано Тортора
Massimiliano Tortora
Дата рождения
21 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
На моей коже
(2018)
6.4
Один шанс на всю жизнь
(2018)
6.2
Засуха
(2022)
Фильмография Массимилиано Тортора
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2025
2022
2020
2019
2018
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
6
Сицилийский экспресс
комедия
2025, Италия
6.3
Засуха
Siccità
комедия, драма
2022, Италия
5.5
Мое королевство
Il Regno
комедия
2020, Италия
5.6
Хорошие девчонки
Brave ragazze
комедия
2019, Италия
6.4
Один шанс на всю жизнь
La terra dell'abbastanza
драма, криминал
2018, Италия
7.3
На моей коже
On My Skin
драма, биография
2018, Италия
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667