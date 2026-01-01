Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юн Бак Yoon Bak
Киноафиша Персоны Юн Бак

Юн Бак

Yoon Bak

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Мамочки 0.0
Мамочки (2020)
Позаботься о братьях 0.0
Позаботься о братьях (2025)
Следующей жизни не будет 0.0
Следующей жизни не будет (2025)

Фильмография Юн Бак

Позаботься о братьях
Позаботься о братьях
драма, комедия, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Следующей жизни не будет
Следующей жизни не будет
драма, комедия, дорама 2025, Южная Корея
Мамочки
Мамочки
драма, комедия, дорама 2020, Южная Корея
Показать еще
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше