Аканэ Фудзита

Почему Соколовский уехал в ОАЭ? Так еще российское кино не снимали — режиссер «Мажора в Дубае» объяснил выбор места для съемок

Этот сериал не зря сравнивают с «Озарком»: нашли 3 причины, почему стоит включить «Черного кролика» от Netflix прямо сейчас

Последняя охота начнется 1 ноября: в 3 сезоне «Вампиров средней полосы» будет 5 серий — публикуем расписание выхода эпизодов

Про шашлык и женские руки все помнят: но 9 других цитат из «Москва слезам не верит» знают только истинные фанаты

Тест для выросших на советском кино: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов по платьям в горошек

Лучшая серия в истории экранизаций «Шерлока» вышла ровно 11 лет назад: ни до, ни после ничего лучше не сняли (даже в СССР с Ливановым)

Из малобюджетного слэшера — в самый красивый хоррор за $100 миллионов: у «Дракулы» Копполы не было конкурентов, пока не вышел этот фильм

«Смотришь, не отрываясь»: российский «голос» Тандзиро и Сукуны обожает эти 3 аниме – «Клинок» и «Магичку» тут не найдете

Любимый миллионами Человек-паук сыграет оборотня Люпина? Актер не отрицает и уже пересматривает «Поттериану»

Спустя 15 лет фанаты описали идеальную концовку «Остаться в живых»: ради такого точно стоит снять еще один сезон