О персоне
Фильмография
Аканэ Фудзита
Akane Fujita
Киноафиша
Персоны
Аканэ Фудзита
Аканэ Фудзита
Akane Fujita
Дата рождения
26 января 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сидзуока, Япония
Популярные фильмы
0.0
Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX
(2025)
Фильмография Аканэ Фудзита
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX
аниме , боевик
2025, Япония
