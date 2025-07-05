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Постер сериала Девять: Корона правителя
Постер сериала Девять: Корона правителя
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Девять: Корона правителя

Девять: Корона правителя (2025 - …)

9-nine- Ruler's Crown 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Сиромитсугава — тихий, ничем не примечательный студенческий городок, который безуспешно пытается привлечь туристов. Всё меняется, когда землетрясение разрушает древнюю реликвию в храме Хакуда Цукумо. Вскоре в городе начинают появляться таинственные артефакты, наделяющие своих владельцев необычайными способностями.  Главный герой, Какэру Ними, — резкий, но принципиальный парень с обострённым чувством справедливости. Его жизнь переворачивается, когда один из артефактов пробуждает в нём сверхъестественную силу. Однако он не единственный, кто получил дар: другие жители Сиромитсугавы тоже обрели невероятные возможности. Сначала это казалось чудом, но вскоре радость сменилась ужасом — в городе объявился серийный убийца, использующий артефакты для своих чудовищных преступлений.  Теперь Какэру и другие обладатели сил должны объединиться, чтобы остановить убийцу и предотвратить новые жертвы. Их ждёт опасное расследование, полное интриг и сложных выборов, где каждое решение имеет последствия, а доверие может стать вопросом жизни и смерти. Смогут ли они раскрыть правду, не поддавшись искушению безграничной силы? Ответ скрывается в тени Сиромитсугавы — города, где мистика стала новой реальностью.

В ролях
В ролях
Tomokazu Sugita
Atsushi Abe
Satomi Arai
Ацуми Танэдзаки
Мисато Фукуэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.6 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Девять: Корона правителя»

Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июля 2025
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2025
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 августа 2025
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 августа 2025
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2025
Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2025
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 сентября 2025
Серия 11 / Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 сентября 2025
Серия 12 / Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 сентября 2025
Серия 13 / Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Девять: Корона правителя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 13 эпизодов
 
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