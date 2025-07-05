Сиромитсугава — тихий, ничем не примечательный студенческий городок, который безуспешно пытается привлечь туристов. Всё меняется, когда землетрясение разрушает древнюю реликвию в храме Хакуда Цукумо. Вскоре в городе начинают появляться таинственные артефакты, наделяющие своих владельцев необычайными способностями. Главный герой, Какэру Ними, — резкий, но принципиальный парень с обострённым чувством справедливости. Его жизнь переворачивается, когда один из артефактов пробуждает в нём сверхъестественную силу. Однако он не единственный, кто получил дар: другие жители Сиромитсугавы тоже обрели невероятные возможности. Сначала это казалось чудом, но вскоре радость сменилась ужасом — в городе объявился серийный убийца, использующий артефакты для своих чудовищных преступлений. Теперь Какэру и другие обладатели сил должны объединиться, чтобы остановить убийцу и предотвратить новые жертвы. Их ждёт опасное расследование, полное интриг и сложных выборов, где каждое решение имеет последствия, а доверие может стать вопросом жизни и смерти. Смогут ли они раскрыть правду, не поддавшись искушению безграничной силы? Ответ скрывается в тени Сиромитсугавы — города, где мистика стала новой реальностью.