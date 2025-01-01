Меню
О персоне
Фильмография
Карлос Мануэль Весга
Carlos Manuel Vesga
Карлос Мануэль Весга
Карлос Мануэль Весга
Carlos Manuel Vesga
Дата рождения
30 января 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Богота, Колумбия
Популярные фильмы
0.0
Из многих
(2025)
Фильмография Карлос Мануэль Весга
Жанр
Все
Драма
Фантастика
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Из многих
драма, фантастика
2025, США
