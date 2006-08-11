Оповещения от Киноафиши
Мечтать не вредно

Мечтать не вредно

Sonar No Cuesta Nada 18+
О фильме

Рассказывается история четырёх солдат национальной колумбийской армии - Порреса, Венегаса, Йореда и Перласа. Они сражались в амазонских джунглях против FARC (партизанская группировка «Революционные Вооруженные Силы Колумбии»). Всё началось тогда, когда отразив атаку врага, группа этих солдат находит запрятанные в джунглях 46 миллионов долларов, принадлежащие повстанческим группировкам. Затем они просыпаются и обнаруживают, что полностью изолированы от внешнего мира, так как единственный мост, ведущий к цивилизации, был разрушен. Всё показано с большой долей иронии, почти сюрреалистично. У них нет ни воды, ни еды, ни туалетной бумаги, но они спят на набитых долларами сумках. Выбравшись из джунглей, вместо того чтобы отдать деньги правительству, солдаты оставляют их себе и тратят на роскошные автомобили, одежду, рестораны и бордели. Эта находка навсегда меняет их жизнь, теперь они могут позволить себе всё, о чём когда-либо мечтали: авторитет, власть и уважение, кто-то помогает своим семьям выбраться из нищеты. Но удача превращается в ночной кошмар, когда обман обнаруживают и всех за это судят.
Страна Аргентина / Колумбия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 11 августа 2006
Дата выхода
11 августа 2006 Колумбия
Другие названия
Soñar no cuesta nada, A Ton of Luck, Ena matso tyhi, Łut szczęścia, Sonhar Não Custa, Мечтать не вредно
Режиссер
Родриго Триана
В ролях
Хуан Себастьян Арагон
Диего Кадавид
Вероника Ороско
Каролина Куэрво
Хулиан Диас
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Кадры из фильма
