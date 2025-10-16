25-летний Арсен, выросший без родителей, с детства привык к воровской жизни. Арсен не чувствует ни угрызения совести, ни стыда за свои темные дела. Наоборот, он считает, что хитер и умен в своем ремесле и отлично справляется с любой задачей. За плечами Арсена сотни обманутых бабушек-пенсионерок, матерей, мужчин и слабых людей. Арсен привык легко тратить деньги и живет одним днем, у него нет планов на будущее и конкретных целей. Но однажды его друзья-сообщники предлагают Арсену грабить по-крупному и разрабатывают план по ограблению Благотворительного Фонда, куда Арсен устраивается волонтером. За небольшой период работы в Фонде Арсен знакомится с покрытой молодой девушкой и влюбляется в нее. Однако не все так просто, ведь перед ним уже стоит выбор: либо остаться с большими деньгами и продолжать дела с друзьями детства, либо с девушкой и поменять привычный образ жизни.