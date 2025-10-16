Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Аиша
1 постер
Аиша

Аиша

Аиша 18+
Напомним о выходе в прокат
О фильме

25-летний Арсен, выросший без родителей, с детства привык к воровской жизни. Арсен не чувствует ни угрызения совести, ни стыда за свои темные дела. Наоборот, он считает, что хитер и умен в своем ремесле и отлично справляется с любой задачей. За плечами Арсена сотни обманутых бабушек-пенсионерок, матерей, мужчин и слабых людей. Арсен привык легко тратить деньги и живет одним днем, у него нет планов на будущее и конкретных целей. Но однажды его друзья-сообщники предлагают Арсену грабить по-крупному и разрабатывают план по ограблению Благотворительного Фонда, куда Арсен устраивается волонтером. За небольшой период работы в Фонде Арсен знакомится с покрытой молодой девушкой и влюбляется в нее. Однако не все так просто, ведь перед ним уже стоит выбор: либо остаться с большими деньгами и продолжать дела с друзьями детства, либо с девушкой и поменять привычный образ жизни.

Аиша - трейлер
Аиша  трейлер
Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 октября 2025
Дата выхода
16 октября 2025 Кыргызстан 16+
Режиссер
Замир Жашасын уулу
В ролях
Арсен Максатбеков
Элиза Рыскулова
Эмир Арстанбек уулу
Кымбатбек Алимжанов
Эмил Жусупбеков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Аиша - трейлер
Аиша Трейлер
Все трейлеры
