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Kymbatbek Alimzhanov
Kinoafisha
Persons
Kymbatbek Alimzhanov
Kymbatbek Alimzhanov
Actor type
Science-fiction hero
,
Action hero
,
Dramatic actor
Popular Films
8.4
Spasti bessmertnogo
(2026)
0.0
Аиша
(2025)
Filmography
8.4
Spasti bessmertnogo
War, Sci-Fi, Action, Drama, History
2026, Russia
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Аиша
Аиша
Romantic
2025, Kyrgyzstan
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