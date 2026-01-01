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Kymbatbek Alimzhanov
Kymbatbek Alimzhanov
Kinoafisha Persons Kymbatbek Alimzhanov

Kymbatbek Alimzhanov

Actor type
Science-fiction hero, Action hero, Dramatic actor

Popular Films

Spasti bessmertnogo 8.4
Spasti bessmertnogo (2026)
Аиша 0.0
Аиша (2025)

Filmography

Spasti bessmertnogo 8.4
Spasti bessmertnogo
War, Sci-Fi, Action, Drama, History 2026, Russia
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Аиша
Аиша Аиша
Romantic 2025, Kyrgyzstan
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