Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Михаил Филиппов
Mikhail Filippov
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Персоны
Михаил Филиппов
Михаил Филиппов
Mikhail Filippov
Дата рождения
6 марта 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
В каком театре играет
Театр им. Моссовета
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Спектакли Михаил Филиппов
16+
Машенька
Билеты
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