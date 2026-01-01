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Опасные связи
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Киноафиша Опасные связи

Спектакль Опасные связи

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Неудержимые страсти: спектакль по остросюжетному роману Шодерло де Лакло в Театре Моссовета

В основе спектакля лежит остросюжетный роман-бестселлер XVIII века «Опасные связи» Шодерло де Лакло, ставший сенсацией своего времени. Этот шедевр литературы предлагает яркую и откровенную картину жизни французской аристократии, которая большую часть своих дней посвящала интригам и адюльтерам.

Главные герои спектакля — коварный соблазнитель виконт де Вальмон и могущественная маркиза де Мертей. Они затевают жестокую игру, нацеливаясь на развращение чистых и невинных душ. В их центре оказываются юная аристократка Сесиль, получившая монастырское воспитание, и богобоязненная госпожа де Турвель, старающаяся сохранить свою добродетель.

Сюжет спектакля захватывает зрителя с первой же секунды, удерживая в напряжении на протяжении всей истории. Актерский ансамбль, в который входят Александр Яцко в роли Вальмона и Ольга Кабо в роли маркизы де Мертей, создает на сцене атмосферу изысканного изящества и психологической достоверности.

Этот спектакль – не только визуальное наслаждение, но и глубокая пьеса, полная острых эмоций и неожиданностей. Непременно стоит увидеть, как на сцене разворачиваются интриги, закрученные с мастерством, характерным для лучших образцов театрального искусства.

Режиссер
Павел Хомский
В ролях
Александр Яцко
Александр Яцко
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Мария Кнушевицкая
Валентина Карева
Анна Михайловская
Анна Михайловская

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Июль
Август
10 июля пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
27 августа четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи Опасные связи

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