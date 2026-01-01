Николай Андреев — российский стендап-комик, резидент проекта Stand Up на ТНТ.

Известен своим тонким чувством юмора, искренностью и умением превращать бытовые наблюдения в яркие комедийные монологи. В своих выступлениях часто затрагивает темы семьи, взаимоотношений и личного опыта, что делает его шутки близкими и узнаваемыми для широкой аудитории.

Николай активно выступает на крупнейших стендап-площадках страны, участвует в телепроектах и ведёт сольные концерты. Отличается выразительной манерой подачи, лёгкой самоиронией и живым контактом с залом.