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Николай Андреев
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Николай Андреев

Дата рождения
30 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей

Биография Николая Андреева

Николай Андреев — российский стендап-комик, резидент проекта Stand Up на ТНТ. 

Известен своим тонким чувством юмора, искренностью и умением превращать бытовые наблюдения в яркие комедийные монологи. В своих выступлениях часто затрагивает темы семьи, взаимоотношений и личного опыта, что делает его шутки близкими и узнаваемыми для широкой аудитории.

Николай активно выступает на крупнейших стендап-площадках страны, участвует в телепроектах и ведёт сольные концерты. Отличается выразительной манерой подачи, лёгкой самоиронией и живым контактом с залом.

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