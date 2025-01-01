Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Лутченко
Александр Лутченко Aleksandr Lutchenko
Киноафиша Персоны Александр Лутченко

Александр Лутченко

Aleksandr Lutchenko

Дата рождения
16 августа 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ленинград, СССР

Популярные фильмы

Настоящий 10
Настоящий (2023)
Первый отдел 8.9
Первый отдел (2020)
Свои 0.0
Свои (2017)

Фильмография Александр Лутченко

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 1 Сериалы 6 Актер 7
Спарта 2. Гоплиты
боевик, драма 2025, Россия
Наш спецназ – 3
Наш спецназ – 3
боевик 2024, Россия
Настоящий 10
Настоящий
драма, криминал 2023, Россия
Условный мент 5
Условный мент 5
детектив 2023, Россия
Первый отдел 8.9
Первый отдел
детектив 2020, Россия
Великолепная Пятерка
Великолепная Пятерка
детектив 2019, Россия
Свои
Свои
драма, криминал, детектив 2017, Россия
Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден
Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов
Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше