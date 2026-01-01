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Скоро в прокате «Бегущая»
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Юлиус Флейшандерль
Julius Fleischanderl
Киноафиша
Персоны
Юлиус Флейшандерль
Юлиус Флейшандерль
Julius Fleischanderl
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Прорыв
(2025)
0.0
Крипота
(2020)
Фильмография Юлиус Флейшандерль
6.9
Прорыв
драма, криминал, мини-сериал
2025, Швеция
Крипота
драма, ужасы, триллер
2020, Швеция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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