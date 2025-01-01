Ангелина Хокансон

Звезда «Игры престолов» станет шпионкой в Москве 1970-х: необычный сериал расскажет о «пони» в разгар Холодной войны

Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему

Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88%

«После съемок меня вызвал»: Гайдай лишал «голоса» не просто так — Варлей озвучили в «Кавказской пленнице» после пикантного инцидента

Пазл сходится только в конце: собрали 5 мощных триллеров о пропавших людях с рейтингом выше 7 баллов

После этого сериала забудете об «Разделении»: новинка обошла главные хиты Apple TV - «Эмми» не за горами

«Трамп его помиловал»: «Во все тяжкие» так и не получили продолжение, но создатель раскрыл судьбу Джесси, Сола и компании

«Напомнил рекламу древних сериалов»: в тизере новых «Голодных игр» фанаты не нашли ни одного плюса — что с фильмом не так

«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

«Без крови, убийств и тошнотворных поворотов»: этот детектив от создателя «Офиса» получил 94% свежести – 2-й сезон уже в сети