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Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Постер сериала Я слышал, что нравлюсь тебе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
9 постеров
Киноафиша Сериалы Я слышал, что нравлюсь тебе

Я слышал, что нравлюсь тебе (2023 - 2023)

Ting shuo ni xi huan wo 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Молодая женщина Лю Чжэн возвращается в родной город, где становится нейрохирургом в больнице «Бэй Я». Но для нее оказывается большой неожиданностью встреча с бывшем мужем Нин Чжи Цянем, который является самым опытным нейрохирургом в этом же госпитале. Пытаясь загладить обиду, которую Нин Чжи Цянь когда-то причинил бывшей жене, он вызывается стать наставником Лю Чжэн. Но прошедшие годы сильно изменили ее, она больше не слабая и робкая девушка. И хотя во время работы Лю Чжэн нередко вступает в конфликт с Чжи Цянем, она продолжает работать с ним бок о бок, спасая жизни. Вместе они отправляются в Африку, где Нин Чжи Цянь получает ранение, борясь за жизнь пациента. Невзирая на серьезную опасность, Лю Чжэн не оставляет его и упорно борется, спасая бывшего мужа от смерти. И со временем паре удается начать отношения с чистого листа.

В ролях
В ролях
Чо Ни
Ван Чужань
Пэн Гуаньин
Ли Цзифэн
Лю Жуйлинь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.7 IMDb
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Сезоны
Я слышал, что нравлюсь тебе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 36 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Наталия Бучева 2 марта 2025, 00:21
Сериал рекомендую! Душевный, режиссёр просто супер!
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