Молодая женщина Лю Чжэн возвращается в родной город, где становится нейрохирургом в больнице «Бэй Я». Но для нее оказывается большой неожиданностью встреча с бывшем мужем Нин Чжи Цянем, который является самым опытным нейрохирургом в этом же госпитале. Пытаясь загладить обиду, которую Нин Чжи Цянь когда-то причинил бывшей жене, он вызывается стать наставником Лю Чжэн. Но прошедшие годы сильно изменили ее, она больше не слабая и робкая девушка. И хотя во время работы Лю Чжэн нередко вступает в конфликт с Чжи Цянем, она продолжает работать с ним бок о бок, спасая жизни. Вместе они отправляются в Африку, где Нин Чжи Цянь получает ранение, борясь за жизнь пациента. Невзирая на серьезную опасность, Лю Чжэн не оставляет его и упорно борется, спасая бывшего мужа от смерти. И со временем паре удается начать отношения с чистого листа.