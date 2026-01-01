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О Ен-щиль
Oh Yeong-Sil
Киноафиша
Персоны
О Ен-щиль
О Ен-щиль
Oh Yeong-Sil
Дата рождения
1 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Вы окружены
(2014)
6.4
Железная семья
(2024)
6.0
Третье очарование
(2018)
Фильмография О Ен-щиль
6.4
Железная семья
драма, комедия, дорама
2024, Южная Корея
4.6
Странные звуки
Exist Within
триллер
2022, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Третье очарование
драма, комедия, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
7.5
Вы окружены
боевик, мелодрама, комедия, дорама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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