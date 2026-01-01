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О Ен-щиль Oh Yeong-Sil
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О Ен-щиль

Oh Yeong-Sil

Дата рождения
1 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Вы окружены 7.5
Вы окружены (2014)
Железная семья 6.4
Железная семья (2024)
Третье очарование 6.0
Третье очарование (2018)

Фильмография О Ен-щиль

Железная семья 6.4
Железная семья
драма, комедия, дорама 2024, Южная Корея
Странные звуки 4.6
Странные звуки Exist Within
триллер 2022, Южная Корея
Третье очарование 6
Третье очарование
драма, комедия, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Вы окружены 7.5
Вы окружены
боевик, мелодрама, комедия, дорама 2014, Южная Корея
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