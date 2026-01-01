Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элиза Е Elisa Ye
Киноафиша Персоны Элиза Е

Элиза Е

Elisa Ye

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

История дворца Куньнин 7.9
История дворца Куньнин (2023)

Фильмография Элиза Е

История дворца Куньнин 7.9
История дворца Куньнин
драма, мелодрама, исторический, дорама 2023, Китай
Показать еще
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше