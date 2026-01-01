Оповещения от Киноафиши
Мехметджан Минджинозлу
Mehmetcan Mincinozlu
Мехметджан Минджинозлу
Mehmetcan Mincinozlu
Дата рождения
24 февраля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Бонкис
(2021)
6.3
Наша история
(2017)
0.0
Маленькие тайны
(2010)
Фильмография Мехметджан Минджинозлу
6.4
Бонкис
драма, комедия
2021, Турция
6.3
Наша история
драма, комедия, семейный
2017, Турция
Маленькие тайны
драма, семейный, мелодрама
2010, Турция
