Мехметджан Минджинозлу Mehmetcan Mincinozlu
Мехметджан Минджинозлу

Mehmetcan Mincinozlu

Дата рождения
24 февраля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Бонкис 6.4
Бонкис (2021)
Наша история 6.3
Наша история (2017)
Маленькие тайны 0.0
Маленькие тайны (2010)

Фильмография Мехметджан Минджинозлу

Жанр
Год
Бонкис 6.4
Бонкис
драма, комедия 2021, Турция
Наша история 6.3
Наша история
драма, комедия, семейный 2017, Турция
Маленькие тайны
Маленькие тайны
драма, семейный, мелодрама 2010, Турция
