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Огулджан Арман Услу
Огулджан Арман Услу Ogulcan Arman Uslu
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Огулджан Арман Услу

Ogulcan Arman Uslu

Дата рождения
17 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Совершенно другой 7.4
Совершенно другой (2023)
Если сильно полюбишь 6.7
Если сильно полюбишь (2023)
Неумелая рана 6.6
Неумелая рана (2023)

Фильмография Огулджан Арман Услу

Совершенно другой 7.4
Совершенно другой
драма, криминал 2023, Турция
Если сильно полюбишь 6.7
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама 2023, Турция
Неумелая рана 6.6
Неумелая рана Tereddüt Çizgisi
драма 2023, Франция / Румыния / Испания / Турция
Пыльный воротник 5.4
Пыльный воротник
драма, комедия, мелодрама 2022, Турция
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