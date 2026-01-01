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Огулджан Арман Услу
Ogulcan Arman Uslu
Киноафиша
Персоны
Огулджан Арман Услу
Огулджан Арман Услу
Ogulcan Arman Uslu
Дата рождения
17 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Совершенно другой
(2023)
6.7
Если сильно полюбишь
(2023)
6.6
Неумелая рана
(2023)
Фильмография Огулджан Арман Услу
7.4
Совершенно другой
драма, криминал
2023, Турция
6.7
Если сильно полюбишь
драма, мелодрама
2023, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Неумелая рана
Tereddüt Çizgisi
драма
2023, Франция / Румыния / Испания / Турция
5.4
Пыльный воротник
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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