Али – сын трудолюбивой матери-одиночки, работающей в пекарне. Он вырос в отдалённом спальном районе, где нашёл самых верных друзей. Один из них Фифа сумел поступить в элитный колледж. Это обернулось трагедией: на закрытой студенческой вечеринке он неожиданно спрыгнул с крыши. Но Али не верит в версию о самоубийстве. Его подозрения подкрепляет анонимная записка: «Фифу убили». Кроме того, он получает ответы на вступительный экзамен в ту самую школу, где скрывается неизвестный убийца. Али и его друзья решают провести здесь тайное расследование. Так в красивую жизнь богатых студентов врываются необычные новенькие из другого мира.