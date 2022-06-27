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Постер сериала Пыльный воротник
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Киноафиша Сериалы Пыльный воротник

Пыльный воротник (2022 - 2022)

Tozluyaka 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 52 часа 0 минут

О чем сериал

Али – сын трудолюбивой матери-одиночки, работающей в пекарне. Он вырос в отдалённом спальном районе, где нашёл самых верных друзей. Один из них Фифа сумел поступить в элитный колледж. Это обернулось трагедией: на закрытой студенческой вечеринке он неожиданно спрыгнул с крыши. Но Али не верит в версию о самоубийстве. Его подозрения подкрепляет анонимная записка: «Фифу убили». Кроме того, он получает ответы на вступительный экзамен в ту самую школу, где скрывается неизвестный убийца. Али и его друзья решают провести здесь тайное расследование. Так в красивую жизнь богатых студентов врываются необычные новенькие из другого мира. 

В ролях
В ролях
Долунай Сойсерт
Долунай Сойсерт
Таянч Аяйдыч
Огулджан Арман Услу
Огулджан Арман Услу
Улви Кахиаоглу
Каан Мирач Сезен
Кадим Яшар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Пыльный воротник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 26 эпизодов
 
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